Serie B: La Virtus Arechi non si ferma più, battuta anche Forio

Non si ferma più la squadra di coach Di Lorenzo. Altra vittoria per la Virtus Arechi che contro una signora di grande carattere come Forio, conquista la quinta vittoria consecutiva.

Nonostante le pesanti assenze di Hadzic e Arienti, in avvio gli ospiti sembrano comunque averne di più dal punto di vista dell'intensità e della lucidità. Fino al 15', infatti, i blaugrana sono costretti a rincorrere, ma lo svantaggio non supera mai le sei lunghezze. Il momento di svolta è il minuto tredici quando Forio, dopo un pesante 3/3 dal perimetro, si porta sul 20-26. Ma in questo preciso istante il derby cambia volto. Coach Di Lorenzo richiama tutti in panchina e al rientro in campo ecco la vera Virtus che in meno di sette minuti piazza di prepotenza un parziale di 20-7(importanti le "bombe" di Cimminella e Mennella e il lavoro nel pitturato di Valentini) che vuol dire 40-33 dopo venti minuti. Nello stesso lasso di tempo Grilli si carica di tre falli ed è costretto così a guardare dalla panchina gli ultimi tre minuti della prima frazione (per lui 13 punti dei 28 di squadra fino al 27'). Ma la pausa del numero sei biancorosso dura poco, di conseguenza anche il digiuno offensivo di squadra. Dall'inizio del terzo periodo all'inizio del quarto Grilli è praticamente on fire, con tanto di 14 punti realizzati. Canestri che ogni volta permettono a Forio di ritornare in partita nonostante una Virtus capace in più circostanza di toccare il +12 (bene Valentini e Marini). Ma in chiusura, mentre la difesa concede solo un punto a Grilli, nella metà campo offensiva il duo Bonaccorso-Cimminella chiude definitivamente la sfida è così la Virtus conquista la quarta vittoria in altrettanti derby fin qui disputati in campionato.

Virtus Arechi Salerno - Forio Basket 1977 89-79 (14-17, 26-16, 25-23, 24-23)

Virtus Arechi Salerno: Antongiulio Bonaccorso 21 (5/6, 2/2), Luigi Cimminella 14 (1/3, 4/6), Leonardo Marini 12 (3/9, 2/2), Andrea Valentini 11 (5/7, 0/0), Marco Mennella 10 (1/4, 2/5), Niccolò Rinaldi 8 (1/2, 1/6), Vladimir Rajacic 7 (1/3, 1/3), Mattia Coltro 6 (3/7, 0/3), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Antongiulio Bonaccorso, Mattia Coltro 7) - Assist: 14 (Luigi Cimminella, Niccolò Rinaldi 3)

Forio Basket 1977: Daniele Grilli 28 (4/5, 5/10), Simone Orsini 21 (0/4, 4/5), Domenico Capezza 13 (3/5, 1/2), Jakov Milosevic 9 (2/4, 1/7), Andrea Antonaci 5 (0/5, 0/0), Riccardo Arienti 3 (0/0, 1/5), Francesco Ciarpella 0 (0/1, 0/0), Marco antonio Iannello 0 (0/0, 0/0), Gabriele Fiorentino 0 (0/0, 0/0), Giovanni paolo Trani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 31 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Andrea Antonaci 15) - Assist: 14 (Daniele Grilli 4)