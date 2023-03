Serie B: La Virtus Arechi in trasferta a Bisceglie. Coach Ponticiello: "Intensità ed energia"

Utilizzata la sosta per rimettere ogni cosa al proprio posto, la Lars Virtus Arechi Salerno è pronta a ritornare sul parquet. Lo farà in trasferta domenica alle 18:00 contro il Lions Bisceglie, quaranta minuti di assoluta importanza per il futuro dei blaugrana che oltre al lungodegente Bottioni dovranno fare a meno anche dell’altro play Ernesto Beatrice costretto ai box per qualche altra settimana causa uno stiramento alla gamba sinistra.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Abbiamo lavorato tanto e bene in queste due settimane, consci purtroppo del fatto che domenica sperimenteremo il quarto assetto tattico degli ultimi due mesi complice gli infortuni che hanno condizionato il nostro percorso. Ma più che fare un passo all’indietro, tutto ciò deve essere da stimolo per farne tre in avanti. Abbiamo l’occasione per riavvolgere in positivo il senso della nostra stagione, ma per farlo contro Bisceglie servirà grande intensità e grande energia. Ciò non vuol dire avere solo il ghigno cattivo, ma avere anche la giusta attenzione su ogni aspetto tattico”.