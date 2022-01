Serie B: Una Virtus Arechi inarrestabile vince anche a Molfetta

Ormai è una certezza, la Virtus Arechi Salerno sta diventando giornata dopo giornata una grande squadra che diverte ed emoziona come accaduto anche nell'ultima gara del girone di andata in casa della Pall. Molfetta costretta di fatto a sventolare bandiera bianca già dopo pochi minuti.

Dall'inizio alla fine è praticamente un monologo blaugrana. All'inizio con intelligenza, oltre che con i 6 punti di un reattivo Bonaccorso, provano subito a mettere in chiaro le cose (5-9), poi in chiusura di primo quarto con tanto lavoro sporco nel pitturato di Valentini (letteralmente devastante per tutti i quaranta minuti), con la reattività di Mennella e l'apporto del 2003 Caiazza costruiscono il primo vero vantaggio di serata. Ma il +7, che sembra già essere confortante in vista del proseguo, si trasforma a dismisura minuto dopo minuto. Al 13', dopo il solito grande lavoro difensivo, la Virtus tocca il +13 e costringe inevitabilmente i padroni di casa al timeout. Che non serve però per fermare l'emorragia. Anzi, al rientro in pochissimi secondi Rinaldi piazza due triple consecutive. Fermare Salerno è praticamente impossible per Molfetta che è costretta ad andare sotto anche di 25 lunghezze nel corso del primo tempo. Un divario che i pugliesi provano a ridurre solamente ad inizio ripresa, ma il -12 del 26' dura realmente pochissimi secondi. Coach Di Lorenzo chiama infatti timeout ed al rientro in campo, ovviamente, a chiarire le cose ci pensa nuovamente Rinaldi con un canestro dal perimetro, poi Mennella e Romano, la cui crescita continua ad essere costante, ricreano il solco nel punteggio che non cambierà più. Ed allora in cassaforte ecco l'undicesima vittoria dopo quindici giornate di campionato e secondo posto in classifica consolidato.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Ho una squadra che stupisce. Ha funzionato tutto bene sia in difesa che in attacco, merito di ogni componente del roster che ha risposto presente. Come i giovani Caiazza e Romano che sono stati davvero bravi. Dopo un girone di andata così importante gli avversari ora sanno che non è facile batterci e quindi daranno anche più del cento per cento, per cui anche noi dovremo continuare a giocare da squadra forte”.

Pavimaro Molfetta - Virtus Arechi Salerno 73-100 (17-24, 16-31, 22-24, 18-21)

Pavimaro Molfetta: Guido Scali 17 (4/5, 2/3), Matteo Bini 14 (2/3, 3/5), Maurizio Tassone 13 (2/6, 2/5), Francesco Infante 12 (4/12, 0/1), Francesco Villa 6 (3/5, 0/1), Simone Mentonelli 6 (1/3, 1/2), Lazar Kekovic 4 (1/3, 0/1), Andrea Epifani 1 (0/1, 0/0), Silvio Caniglia 0 (0/0, 0/0), Giuseppe pio Sasso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 25 5 + 20 (Guido Scali, Matteo Bini , Francesco Infante 5) - Assist: 11 (Francesco Villa 3)

Virtus Arechi Salerno: Andrea Valentini 21 (9/12, 0/2), Niccolò Rinaldi 19 (0/1, 6/8), Raffaele Romano 18 (3/7, 2/3), Antongiulio Bonaccorso 15 (5/7, 1/2), Marco Mennella 11 (3/8, 0/2), Emanuele Caiazza 8 (3/4, 0/0), Mattia Coltro 7 (2/4, 1/2), Leonardo Marini 1 (0/1, 0/0), Luigi Cimminella 0 (0/0, 0/4), Antonio pio D'amico 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 36 12 + 24 (Andrea Valentini 12) - Assist: 14 (Luigi Cimminella 4)