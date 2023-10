La Lars Virtus Arechi Salerno ospita Montecatini nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B Nazionale

Primo match infrasettimanale del campionato di Serie B Old Wild West e sfida tutt'altro che agevole per la Lars Virtus Arechi Salerno, impegnata - in occasione del terzo turno del campionato cadetto - con la Fabo Herons Montecatini.

Partita dal grado difficoltà indubbiamente elevato per i ragazzi di coach Sciutto, reduci dal ko esterno nel derby con Caserta e ancora fermi a -3 in classifica, al netto dell'handicap con cui parte il roster caro al patron Nello Renzullo.

Si gioca questa sera (palla a due alle ore 20,30) finalmente al PalaLongo, sebbene a porte chiuse, in attesa che la Commissione Vigilanza fornisca il definitivo via libera in seguito all'ultimazione dei lavori di adeguamento previsti e necessari per l'ampliamento alla capienza minima di 800 spettatori.

I blaugrana, questo è certo, saranno chiamati a dare il tutto per tutto, per competere alla pari con un avversario quotato che, nelle prime due gare ufficiali, ha superato in scioltezza prima Piacenza e, a seguire, Rieti.

Le dichiarazioni di coach Sciutto

Queste le dichiarazioni del capo-allenatore salernitano, German Sciutto, alla vigilia del match con Montecatini:

"Siamo reduci dalla prestazione di Caserta, in occasione della quale abbiamo indubbiamente fatto registrare dei significativi miglioramenti, soprattutto nella seconda parte della sfida, allorchè c'è stata la dimostrazione di come possiamo competere se aumentiamo l'intensità difensiva e la collaborazione in attacco.

L'obiettivo. dunque, è ripartire da lì, alzando ulteriormente la qualità del nostro basket, ancor più perché affrontiamo un avversario di primissimo livello con spiccate qualità individuali e di squadra. Non abbiamo avuto molto tempo a disposizione per preparare la gara ma questo è normale in occasione dei turni infrasettimanali. Era importante, a questo proposito, dare un pò di riposo ai ragazzi che domenica hanno performato ad un'intensità elevata, alcuni di questi restando in campo per più di trenta minuti viste le rotazioni ridotte.

Montecatini è un'ottima squadra, equilibrata tra le due fasi e pericolosa in ogni zona del campo, ragion per cui occorrerà una partita perfetta per giocarcela fino in fondo. Siamo consapevoli di questo e soprattutto di quanto importante potrebbe essere ottenere la prima vittoria, in particolar modo per quanto concerne la fiducia che essa restituirebbe all'intero gruppo".