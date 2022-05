Serie B: La Virtus Arechi batte la Pavimaro Molfetta e chiude al quinto posto

Vittoria contro Molfetta, quinto posto conquistato e missione compiuta. Certo lo scenario sarebbe potuto essere anche più entusiasmante senza qualche piccolissimo passaggio a vuoto, ma ad ogni modo la Virtus Arechi Salerno si tiene stretta la sua stagione regolare. Una grande stagione regolare, che ha detto davvero tanto rispetto alle previsioni iniziali.

Funziona praticamente quasi tutto nel verso giusto al Pala Longo, soltanto nei primi cinque minuti infatti c'è da fare i conti con qualche sbavatura difensiva che consente a Molfetta di mettere subito la testa avanti. Poi, però, dal 5' inizia il monologo blaugrana (out per infortunio Valentini). Inizialmente Moffa e successivamente Mennella, sia con la difesa che con l'attacco, confezionano il primo vantaggio (14-12), dopodiché con un gioco corale, bravi tutti gli under chiamati in causa per lunghi tratti, e con le triple di uno scatenato Rinaldi la Virtus ipoteca il successo già a fine primo tempo (52-32).

Nella ripresa ancora tanto spazio per i ragazzi del settore giovanile, con Loiq che si gode i suoi 7 punti. Ora testa ai playoff che inizieranno già nel prossimo weekend, con la Virtus che giocherà contro la Kienergia Rieti nei quarti di finale.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Bravi i ragazzi, oggi e in tutti questi mesi. Abbiamo, infatti, disputato un'ottima stagione, ora però concentrati per i playoff perché vogliamo dire la nostra”.

Virtus Arechi Salerno - Pavimaro Molfetta 94-71 (31-23, 21-9, 28-20, 14-19)

Virtus Arechi Salerno: Niccolò Rinaldi 23 (1/1, 7/10), Niccolò Moffa 18 (5/6, 2/3), Marco Mennella 17 (6/7, 1/3), Raffaele Romano 9 (2/4, 1/2), Mattia Coltro 7 (3/7, 0/1), Dabangdata Loïq marie 7 (3/5, 0/0), Luigi Cimminella 6 (3/4, 0/1), Emanuele Caiazza 5 (1/3, 1/4), Leonardo Marini 2 (1/4, 0/0), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/2), Massimo Peluso 0 (0/1, 0/2)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Niccolò Moffa, Raffaele Romano 5) - Assist: 24 (Luigi Cimminella 8)

Pavimaro Molfetta: Francesco Infante 15 (4/10, 0/0), Jona Di giuliomaria 13 (2/3, 3/9), Matteo Bini 12 (3/4, 2/5), Andrea Epifani 9 (2/3, 1/1), Pietro Agostini 7 (3/4, 0/3), Francesco Villa 7 (2/4, 1/4), Simone Mentonelli 4 (1/2, 0/3), Davide Mezzina 2 (1/1, 0/0), Sabit Kodra 2 (1/1, 0/0), Silvio Caniglia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 13 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Francesco Infante 8) - Assist: 12 (Francesco Villa 3)