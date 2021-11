Basket, la Virtus Arechi Salerno in trasferta a Ragusa

Dopo due vittorie consecutive la Virtus Arechi Salerno è pronta a tornare in Sicilia. Ad attendere i blaugrana ci sarà la Virtus Kleb Ragusa.

Finora in campioanto il bottino dei siciliani è di quattro vittorie (due in casa e due in trasferta) e tre sconfitte con otto punti che significano terzo posto in classifica insieme proprio alla Virtus e ad altri cinque club.

Nel roster di Ragusa la guardia classe 1990 Andrea Sorrentino è indubbiamente l'uomo più importante dell'attacco, la conferma arriva anche dai numeri che asseriscono 116 punti realizzati fino a questo momento con il 45% da due e soprattutto il 50% da tre. In cabina di regia ci sono i 2000 Chessari e Ianelli, mentre sotto le plance spazio a Rotondo con i suoi 61 rimbalzi catturati nelle prime sette giornate di campionato. Tra gli altri ovviamente Da Campo, ma anche Picarelli e Ugochukwu.

L'analisi tattica dell'assistente Daniele Serrelli: “Al momento vedendo la classifica si può dire che Ragusa è una squadra in linea con le aspettative di inizio stagione, per cui una squadra costruita bene ed allenata ancora meglio. I siciliani, infatti, giocano una pallacanestro piacevole, fluida e fatta di tante soluzioni offensive che non danno punti di riferimento. In più tutti gli uomini del roster possono essere protagonisti. Le statistiche confermano, infatti, che chiunque può segnare e che di squadra quindi sono capaci di realizzare molti punti nel corso di una partita. A tutto questo, poi, bisogna anche aggiungere una discreta impronta difensiva. Noi dovremo essere attenti per tutti i quaranta minuti, togliendogli i vantaggi e offrendo una prestazione offensiva solida. Discorso singoli, è evidente che il miglior giocatore di Ragusa è Sorrentino. Tra gli altri ci sono Da Campo che è capace di giocare sia dentro che fuori dal pitturato, Rotondo che porta grande esperienza e Chessari che oltre alla visione di gioco sa anche produrre punti. Infine c'è un nutrito gruppo di giovani in grado di giocare anche venticinque minuti e di dare un apporto sostanzioso”.