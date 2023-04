Serie B: Derby amaro per la Virtus Arechi in casa della Sala Consalina

Un brutto, anzi a essere onesti un bruttissimo, passo falso sul parquet della Diesel Tecnica Sala Consilina, che condiziona ulteriormente il percorso della Lars Virtus Arechi Salerno.

La gara: non passano neppure tre minuti che i blaugrana si ritrovano a sorpresa già nei guai (-7 dopo le triple di Cimminella ed Erkmaa), coach Ponticiello intuisce l’andazzo e allora richiama tutti immediatamente dalle sue parti per provare a trovare un rimedio. Ma la sospensione non basta. Neppure un po'. La pioggia di triple aumenta (6/7 nel primo quarto) e così dopo i punti di Caloia, Klacar e Lurini la Virtus si ritrova addirittura sotto di 15 lunghezze. Uno svantaggio che, fatta eccezione per il 21’ quando si dimezzerà fino al -10, non farà altro che aumentare e restare quasi sempre costante sul -19. Non basta neppure il -11 del 37’ per provare a dare all’improvviso un senso differente all’incontro, perché in un attimo Sala scappa nuovamente via chiudendo poi il derby sul definitivo 67-50.

DIESEL TECNICA S. CONSILINA-LARS VIRTUS ARECHI SALERNO 67-50 (28-15, 39-27, 53-34)

Sala: Anaekwe 2, Divac ne, Erkmaa 15, Misolic 7, Lurini 10, Caloia 7, Grottola, Miljkovic, Cimminella 10, Klacar 15, Giunta 1. Coach: Paternoster

Virtus: Beatrice, Zucca 10, Mastroianni 4, Moffa 6, Peluso ne, Rinaldi 8, Capocotta 3, Donadoni 14, Sulina 3, Birindelli 2. Coach: Ponticiello