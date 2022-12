Serie B: Derby casalingo contro Sala Consilina per la Virtus Arechi Salerno

L’era Ciccio Ponticiello è pronta per cominciare a tutti gli effetti. Dopo aver vissuto i primi cinque giorni alla guida della Lars Virtus Arechi Salerno, il neo coach blaugrana è pronto anche a fare il suo debutto in campionato. Poche ore e poi ci sarà infatti spazio per la prima al Pala Carmine Longo, appuntamento sabato alle 19:00 per il derby contro la Diesel Sala Consilina.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “In questi primi giorni è stata subito evidente la grande voglia e la grande partecipazione di tutta la squadra, c’è la consapevolezza che è arrivato il momento di salire di livello perché ci aspettano molte gare ravvicinate di estrema importanza. Ma credo sia sempre più utile giocare in modo continuativo piuttosto che avere del tempo a disposizione tra una gara e l’altra e di conseguenza fermarsi a pensare a quello che è accaduto o non accaduto. La sfida con Sala? In questi casi c’è un’espressione molto abusata ma che è veritiera, i derby non si giocano ma si vincono. Dobbiamo lanciare al nostro pubblico messaggi di vitalità ed energia per dimostrare che vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, così facendo avremo un grandissimo supporto da parte di una piazza che in passato ha sempre apprezzato e riconosciuto l’atteggiamento positivo dei suoi giocatori”.