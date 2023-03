Serie B: La Virtus Arechi cade al PalaLongo. Non basta la rimonta dell'ultimo quarto

Dopo tre vittorie consecutive la Lars Virtus Arechi Salerno deve purtroppo arrendersi e lo fa al termine di una gara importante in chiave playoff. Al Pala Longo è infatti il Teramo a Spicchi 2K20 a festeggiare (73-77).

La gara: Partita piacevole ed equilibrio costante, questo racconta all’inizio e non solo la gara del Pala Longo. Con Birindelli e Zucca presenti in avvio nello starting five, all’8’ poi coach Ponticiello fa debuttare l’ultimo arrivato Mastroianni che alla prima azione risponde subito presente con una stoppata. Ma a prescindere da questione tattiche e interpreti, come detto l’equilibrio è costante non solo nei primi minuti. Persiste, infatti, anche nel secondo quarto nonostante in pochi minuti la Virtus provi a scappare via (27-20). Il merito è di Teramo che ha la capacità di restare sempre lucida e di affidarsi poi in attacco a un ottimo Calbini. Dopodiché comincia la ripresa e comincia anche un’altra partita, tanto che la Virtus, che perde per infortunio Beatrice, si ritrova addirittura sotto di 13 punti al 28’ (45-58). Ma non per molto tempo. In un attimo la difesa (ri)torna ai suoi standard, in attacco invece ci pensa un clamoroso Capocotta. L’under entra in campo e ribalta tutto: prima con 4 punti che scuotono i blaugrana, poi con il canestro del -2 e infine con il canestro del 62 pari al 36’. Per il vantaggio ci pensa, invece, Moffa due minuti più tardi (69-68). Ma la veemente reazione non basta, perché neppure questa volta Teramo esce dalla gara nonostante Di Donato e Calbini out per falli nei minuti finali. Decisiva per il successo la tripla di Guastamacchia a 45” dalla sirena conclusiva.

Lars Virtus Arechi Salerno - Teramo a Spicchi 2K20 73-77 (18-15, 21-25, 10-20, 24-17)

Lars Virtus Arechi Salerno: Niccolò Moffa 24 (4/8, 4/6), Alessio Donadoni 13 (5/7, 0/5), Dario Zucca 12 (5/7, 0/2), Duilio Birindelli 8 (3/3, 0/0), Marco felice Capocotta 8 (4/4, 0/1), Niccolò Rinaldi 5 (0/0, 1/7), Victor Sulina 3 (0/1, 1/3), Ernesto Beatrice 0 (0/1, 0/3), Antonio Di donato 0 (0/3, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Dabangdata Loïq marie 0 (0/0, 0/0), Mahamat Kader 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Dario Zucca 10) - Assist: 10 (Niccolò Moffa 3)

Teramo a Spicchi 2K20: Lorenzo Calbini 17 (3/4, 2/7), Federico Casoni 16 (2/3, 4/9), Mattia Melchiorri 9 (0/2, 3/4), Emidio Di donato 8 (3/3, 0/4), Sebastiano Perin 7 (2/3, 0/4), Giorgio Galipò 6 (2/3, 0/0), Luigi Cianci 6 (3/10, 0/1), Mattia Sacchi 5 (1/1, 1/2), Arcangelo Guastamacchia 3 (0/1, 1/1), Simone Mora 0 (0/0, 0/0), Stefano Ferri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Federico Casoni 8) - Assist: 4 (Sebastiano Perin, Giorgio Galipò 2)