Serie B: Cade la Virtus Arechi Salerno. Coach Di Lorenzo: "Un k.o che mi fa arrabbiare"

Dopo cinque vittorie consecutive la Virtus Arechi Salerno è costretta a fermarsi, lo fa con grande rammarico dopo aver comandato per lunghi tratti sul difficile parquet di Torrenova.

Come da copione la Virtus scende in campo con il solito spirito battagliero, ma anche ben consapevole di quello che bisogna fare dal punto di vista tattico in entrambe le metà campo. Le indicazioni di coach Di Lorenzo sono infatti talmente chiare che in tre minuti i padroni di casa si ritrovano praticamente già storditi e costretti a ritornare in panchina per riprendere fiato dopo lo 0-9 iniziale che diventa poi 4-16 con la tripla di Valentini e 16-24 con le due di Marini. Esattamente dal perimetro i blaugrana costruiscono le proprie fortune, anche nel secondo quarto infatti è una pioggia di triple che per diversi minuti vale il +14. Ma dietro le ottime percentuali dall'arco c'è tanto altro, c'è la grande intensità difensiva e il lavoro di un reattivo Romano che nelle due metà campo diventa il padrone dei pitturati. Tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, però, Torrenova prova finalmente a scuotersi, ma il -4 dura praticamente pochi secondi. Mennella e Valentini costruiscono infatti un contro-break di 0-10 che vale l'ennesimo +14 di giornata che non basta per mettere al sicuro la partita, perché cambiano i quarti e Torrenova ancora una volta a cavallo tra la fine e l'inizio ha il merito di portarsi addirittura sul 55 pari. Ma anche questa volta Salerno risponde immediatamente (ri)portandosi sul +9, poi però riecco un finale di tempo e riecco Torrenova protagonista. Perin, Vitale, Zucca e nuovamente Vitale ribaltano il punteggio negli ultimi due minuti, con la Virtus che nel finale ha un paio di occasioni per portare tutto al supplementare ma questa volta il perimetro non è alleato dei blaugrana.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Peccato, davvero. Siamo stati praticamente in vantaggio fino a venti secondi dalla sirena conclusiva e poi alla fine ci ritroviamo con una sconfitta che sicuramente deve far crescere ma che ora mi fa arrabbiare molto. Lo sono principalmente con me stesso perché non sono stato bravo a far essere lucida la squadra nel momento decisivo, quello durante il quale purtroppo abbiamo sbagliato tutte le scelte”.

FIDELIA TORRENOVA-VIRTUS ARECHI SALERNO 70-67 (16-24, 35-42, 55-55)

Fidelia Torrenova: Sebastiano Perin 20 (3/5, 4/9), Donato Vitale 18 (5/10, 2/5), Dario Zucca 15 (5/6, 1/4), Matteo Zanetti 9 (1/4, 2/3), Thomas Tinsley 6 (0/2, 2/5), Giancarlo Galipo 2 (1/3, 0/0), Luca Bolletta 0 (0/5, 0/2), Andrea Bianco 0 (0/1, 0/0), Stefan Malkic 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Saccone 0 (0/0, 0/0), Alen Nuhanovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Dario Zucca 10) - Assist: 13 (Giancarlo Galipo 4)

Virtus Arechi Salerno: Marco Mennella 17 (6/9, 1/5), Niccolò Rinaldi 12 (2/5, 2/6), Leonardo Marini 11 (1/2, 2/4), Andrea Valentini 9 (2/4, 1/1), Luigi Cimminella 5 (1/1, 1/2), Vladimir Rajacic 4 (0/0, 1/7), Raffaele Romano 4 (2/2, 0/0), Mattia Coltro 3 (1/4, 0/1), Antongiulio Bonaccorso 2 (0/2, 0/3), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 - Rimbalzi: 41 8 + 33 (Niccolò Rinaldi 10) - Assist: 6 (Mattia Coltro 2)