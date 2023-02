Serie B: La Virtus Arechi in trasferta a Monopoli. Coach Ponticiello: "Raziocinio nei momenti di difficoltà"

Mai la Lars Virtus Arechi Salerno si era ritrovata a dover fare i conti con un momento così complicato, ma del resto (fortunatamente o sfortunatamente) c’è sempre una prima volta. L’importante, però, è avere la capacità di saper reagire e voltare quindi pagina. Una reazione che la squadra di coach Ponticiello dovrà assolutamente avere, dal primo all’ultimo secondo, domenica alle 18:00 sul parquet della White Wise Basket Monopoli.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Bisognerà pensare esclusivamente a ciò che andrà fatto in campo per vincere la partita, una partita che sarà difficile complice anche le motivazioni di un avversario che saranno almeno pari alle nostre. Dovremo essere bravi a imporre i nostri ritmi e far valere la voglia di voler tornare alla vittoria. Per farlo, però, sarà importante saper gestire i momenti di difficoltà, che nel corso di una gara sono inevitabili, con maggiore raziocinio. Da questo punto di vista bisogna assolutamente crescere, per cui se un tiro non entra o se il nostro avversario fa qualcosa di positivo non dobbiamo abbatterci ma tornare a fare le nostre cose”.

Intanto la Virtus, con il suo direttore sportivo Pino Corvo, è sempre a lavoro con la chiara idea di provare a rinforzare il roster dopo l’infortunio occorso a Bottioni e la separazione da Laquintana: “Da più di un mese siamo fattivamente impegnati in tal senso. Non c’è assolutamente immobilismo da parte del club, bensì c’è la solita grande voglia nel voler cercare di regalare alla città di Salerno una squadra forte e ambiziosa. Soprattutto da parte del presidente che da anni investe con passione e amore per i colori blaugrana. Purtroppo, però, complice cause non legate alla nostra volontà non siamo ancora riusciti a rinforzare l’organico con gli uomini giusti. Per tale motivo stiamo continuando a setacciare il mercato, non solo di B ma anche e soprattutto di Serie A2”.