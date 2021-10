Dopo i primi due punti conquistati in camionato la Virtus Arechi Salerno tornerà in palestra martedì pomeriggio, appuntamento in sala pesi e poi a seguire tutti in campo con coach Di Lorenzo.

Mercoledì, invece, i blaugrana giocheranno in amichevole al Pala Longo contro Bellizzi (formazione di C Gold). Palla a due alle 18:30.