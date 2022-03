Serie B: la Virtus Arechi sfida Sant'Antimo, per un altro derby stagionale

Squadra in casa

Nuovo weekend, nuovo derby. Questa volta la Virtus Arechi Salerno affronterà la PSA Sant'Antimo, palla a due domenica 6 marzo al Pala Puca alle ore 18:00.

Reduci dal ko subito sul parquet di Ragusa, i prossimi avversari della Virtus sono attualmente l'ottava forza del campionato, insieme a Reggio Calabria, a quota 22 punti e distanti sei lunghezze proprio dalla squadra di coach Di Lorenzo. Sono 1452 i punti realizzati fino a oggi, peggio solamente Formia, Avellino, Monopoli e Terranova, mentre sono 1426 quelli subiti che significano terza miglior difesa del girone B dietro solo a Monopoli e Terranova.

L'ex blaugrana Roberto Maggio, per numeri, è uno dei migliori della PSA fino a questo momento, con 288 punti è il miglior realizzatore e con 64 assist è il miglior assist-man. Non male neppure i numeri di Cena che oltre a essere il secondo giocatore più prolifico nella metà campo offensiva, con Maggio viaggia al 52% da due, è il miglior rimbalzista con 150 palloni catturati nei due pitturati e anche il migliore dal punto di vista delle palle recuperate (30 in totale). Coviello, invece, è il più prolifico dal perimetro con il 66%.

All'andata. netto e convincente il successo dei blaugrana ottenuto lo scorso 14 novembre al Pala Longo, top scorer di quel pomeriggio Mattia Coltro con 17 punti.