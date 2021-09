Supercoppa, La Virtus Arechi sconfitta ad Agrigento

Il sogno Final eight per la Virtus Arechi Salerno si infrange al PalaMoncada di Agrigento. La Fortitudo Agrigento vince e strappa il pass per le finali di Lignano Sabbiadoro. Una partita dai due volti quella della Virtus, con una costante reppresentata dalle difficiltà in attacco. I ragazzi di coach Di Lorenzo nella prima metà di gara non riescono a trovare la via del canestro con continuità e vanno sotto oltre la doppia cifra, 25 a 13 e 37 a 25 i parziali del primo tempo. Nella ripresa però, la Virtus reagisce e ricuce lo svantaggio fino al 54 a 47 del terzo quarto. L'ultimo parziale è molto equilibrato con i padroni di casa che cercano di contrastare il tentativo di rimonta degli ospiti che arriva sino al -3. Nel finale, i blaugrana hanno per ben due volte la possibilità di pareggiare, ma i tentativi dall'arco non vanno a buon fine. Finisce 66 a 59 per la Fortitudo Agrigento che festeggia l'ingresso nelle 8 finaliste della competizione. La Virtus Arechi Salerno abbandona la competizione uscendo a testa alta.