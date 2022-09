La Virtus Arechi fa il suo esordio in supercoppa. Coach Di Lorenzo: “Curioso di vedere all’opera la squadra”

L’attesa è finita, si ritorna in palestra per una partita ufficiale. Sabato sera al Pala Carmine Longo alle ore 20:30, come sempre l’ingresso sarà gratuito, la Virtus Arechi Salerno targata Centro di Riabilitazione Lars farà il suo debutto nella Supercoppa Old Wild West di Serie B contro la Diesel Tecnica Sala Consilina degli ex Paternoster e Cimminella nei trentaduesimi di finale della manifestazione tricolore. Chi passerà il primo turno tornerà in campo già mercoledì 14 per affrontare la vincente della sfida tra Avellino e Caserta.

Le dichiarazioni di coach Giampaolo Di Lorenzo: “In questi momenti, noi come tutte le squadre, siamo inevitabilmente un cantiere aperto, ma devo ammettere che su alcune cose siamo già avanti. Vedi la condizione fisica, merito anche dei ragazzi che hanno lavorato prima dell’inizio della preparazione. Ovviamente in questa fase stiamo pagando l’assenza di Rinaldi e la mancanza del quarto lungo, quindi ci stiamo un po' adattando pur consapevole del fatto che le prime impressioni sono davvero positive. Non lo dico perché sono frasi di circostanza da affermare, ma perché realmente la squadra sta mostrando il giusto atteggiamento, ascolta sempre le parole dello staff e prova subito a mettere in pratica tutto. A mio avviso può nascere qualcosa di interessante. Intanto, però, siamo concentrati sul debutto in Supercoppa, sono curioso di vedere in una gara ufficiale come risponderà la squadra e di capire di conseguenza anche a che punto siamo dal punto di vista emotivo dovendo per la prima volta confrontarci con una gara da dentro o fuori. Affronteremo un roster di buon valore che è bravo a sapersi adattare ai vari cambiamenti tattici che propone il suo avversario. Sono, comunque, fiducioso in merito alla risposta dei miei ragazzi”.