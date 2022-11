Serie B: La Virtus Arechi ancora con il mal di trasferta. A Teramo arriva un'altra sconfitta

Niente da fare. Non basta una buona prova difensiva alla Lars Virtus Arechi Salerno per sbloccarsi in trasferta, non basta perché dopo un overtime finisce 76-67 per il Teramo a Spicchi.

Tempo cinque minuti e, complice il 14-7 dei padroni di casa, coach Di Lorenzo richiama subito tutti in panchina. Senza pensarci neppure un secondo di troppo. Ma le sue richieste si trasformano in fatti dopo più di qualche possesso, per l’esattezza nel secondo quarto quando Salerno cambia immediatamente marcia e inizia finalmente a spingere con forza sull’acceleratore. In difesa per diversi minuti non vengono concessi canestri, in attacco invece arrivano uno dopo l’altro. Il merito è anche e soprattutto del duo Bottioni-Capocotta che trascina i blaugrana fino al +7, poi però prima del rientro negli spogliatoi Teramo ha la forza di ristabilire la parità.

Un equilibrio che tra break e contro-break non si spezza mai, neppure al quarantesimo quando Laquintana ha l’occasione per chiudere la pratica ma il suo tiro allo scadere si stampa sul ferro. E così tutti all’overtime, momento le quale l’equilibrio si divide in due. Il merito è tutto dei padroni di casa che non sbagliano quasi nulla nelle due metà campo costringendo alla fine la Virtus a dover rinviare nuovamente l’appuntamento con la prima vittoria lontano dal Pala Longo.

Le dichiarazioni di coach Giampaolo Di Lorenzo: “C’è molta amarezza, specie per aver spento la luce in modo inspiegabile nel supplementare. In difesa siamo migliorati, ma in attacco non riusciamo a fare una gara dove mediamente sono tutti protagonisti. Per cui possiamo anche inventarci tutte le soluzioni tattiche, ma poi serve altro”.