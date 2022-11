Serie B. La Virtus Arechi in trasferta a Teramo alla ricerca della prima vittoria in trasferta

Obiettivo sbloccarsi in trasferta. Alle quattro vittorie consecutive in casa, ora la Lars Virtus Arechi Salerno vuole infatti provare ad abbinare anche i primi punti stagionali conquistati lontano dal Pala Longo. La nuova occasione capiterà domenica quando alle 18:00 i blaugrana faranno visita al Teramo a Spicchi.

Le dichiarazioni di coach Giampaolo Di Lorenzo: “Sono molto ottimista in merito alla risposta che darà la mia squadra, abbiamo vissuto la migliore settimana di lavoro della stagione e quindi stiamo dando continuità al nostro progetto tecnico dopo aver finalmente superato tutti i problemi che all’inizio ci hanno rallentato e non poco. Ma nonostante questo i ragazzi sono stati bravi a vincere quattro delle prime sei partite, siamo però consapevoli del fatto che per disputare una stagione importante dobbiamo andare a vincere anche in casa di roster di valore proprio come Teramo. Ma ripeto, sono fiducioso. La squadra sta acquisendo sempre di più maggiore conoscenza tattica e quindi anche i meccanismi stanno migliorando passo dopo passo. Proprio per questo motivo sono sicuro che domenica, in avvio di gara, non saremo nervosi come accaduto nel turno scorso”.