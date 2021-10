Basket, Virtus Arechi Salerno - Lapietra Monopoli 78 a 72

Al Pala Longo, alla prima davanti ai suoi tifosi, la Virtus Arechi Salerno batte la Lapietra Monopoli con il punteggio di 78-72.

Una vittoria sofferta nonostante l'ottimo approccio dei blaugrana. Prima Marini e Coltro, poi uno scatenato Bonaccorso che mette insieme rimbalzi, stoppate, assist e punti permettono alla Virtus di chiudere il primo quarto avanti 24 a 14. Per Monopoli, fa quasi tutto Laquintana G. e all'intervallo lungo il parziale è di 40-32. Nella ripresa Monopoli accorcia fino al 40-38, ma dopo un mega parziale di 0-18, la Virtus rimette le cose a posto trascinata da Rinaldi. Nell'ultima frazione, Monopoli non molla e addirittura mette il naso avanti per la prima volta nel match sul 57-61. Con caparbietà,però, la Virtus rimette insieme tutti i pezzi e nel momento decisivo, intensità in difesa e palla al duo Coltro-Rinaldi in attacco danno la vittoria ai campani che portano a casa una partita sofferta che può dare tanto morale

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Per gran parte della partita ho avuto le risposte che cercavo, solo per pochi minuti siamo ritornati quelli del secondo tempo di Ruvo. Ma nel momento più difficile la squadra ha risposto presente, dimostrando che sta bene sotto tutti i punti di vista. Godiamoci la vittoria”.

VIRTUS ARECHI SALERNO-ACTION NEW MONOPOLI 78-72 (24-14, 40-32, 57-52)

Virtus: Rinaldi 18, Marini 4, Coltro 19, Rajacic 4, Bonaccorso 11, Mennella 7, Valentini 6, Romano 6, Cimminella 3, Caiazza, Capocotta. Coach: Di Lorenzo

Monopoli: Torresi 4, Laquintana G. 30, Lombardo 5, Visentin 7, Annese 14, Ragusa 4, Laquintana N. 8, Muolo ne, Bellantuono ne, Sabbatino ne, Notarangelo ne. Coach: Carolillo

Arbitri: Vastarella e Del Gaudio.