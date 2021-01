I conti granata: il bilancio della Salernitana tra plusvalenze, sponsor e cessioni

Le operazioni di mercato con la Lazio hanno consentito alla Salernitana di chiudere il bilancio al 30 giugno 2020 in attivo, cioè con un utile di 611mila euro. Le plusvalenze con la Lazio sono decisive: il giovane Novella vale 3 milioni, il baby Marino 1 milione di euro, 2,5 milioni per Cicerelli, poi mezzo milione per Morrone. Dalla Lazio Marketing & Communication sono arrivati altri 1,2 milioni di euro per diritti commerciali, pubblicitari e di sponsorizzazione. La voce ricavi diritti tv e di immagine vale 1,38 milioni e alla pubblicità la Salernitana paga dazio: 2,5 milioni di euro in meno. C’è un contenzioso in atto con il vecchio main sponsor.

Gli ingaggi



I tifosi si sono spesso chiesti quanto sia stato pagato Billong. Ora è noto: 400mila euro, più di Giannetti (336mila euro), più di Firenze (340mila), più delle procure (350mila). La Salernitana ha aperto uno store: ha investito 688mila euro e ha fatturato 215mila euro di merchandising. Luciano Corradi è l’amministratore unico fino al 2023.