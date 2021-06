Vertenza Busitalia: i lavoratori annunciano 4 ore di sciopero

La vertenza Busitalia vive un momento decisivo: i lavoratori incrociano le braccia e annunciano 4 ore di sciopero. Accadrà il 5 luglio e sarà organizzato nel seguente modo: quattro ore di astensione, dalle ore 9 alle 13, per il personale viaggiante; 4 ore al termine del turno lavorativo per il personale amministrativo.

I dettagli

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilT e Ugl Fna, lo scorso 28 marzo, hanno aperto procedura di raffreddamento in seconda fase presso la Prefettura di Salerno contro la società Busitalia Campania. Il 14 maggio c'è stato un incontro che ha avuto esito negativo. I sindacati, dunque, in una lettera indirizzata alla Prefettura di Salerno, a Busitalia, alla Commissione di garanzia osservatorio sul diritto di sciopero e all'Agens, annunciano sospensione del servizio, il 5 luglio, per 4 ore.