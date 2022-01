Il club Angri ospite alla trasmissione "Il bello del calcio"

Girone C

Eccellenza Campania Girone C

Una delegazione di calciatori, dirigenti e tecnici dell’Angri, formazione tra le battistrada del girone C del campionato di Eccellenza, sarà ospite della trasmissione "Il bello del calcio", in onda su Canale 8 lunedì 24 gennaio alle ore 20:40. In studio, con Claudia Mercurio e Massimo Caputi, ci saranno il presidente della società doriana Armando Lanzione, l’amministratore delegato della Grigiorossi Srl Ferdinando Elefante, un gruppo di dirigenti, il tecnico Carmine Turco ed una delegazione di calciatori che parteciperanno al programma sportivo parlando di Angri, del campionato e del progetto calcistico che sta coinvolgendo l’intera città attraverso lo slogan “anDiamoCinsieme“.