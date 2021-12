Castel San Giorgio, ai saluti Pasquale Asciuti e Salvatore Massaro

Girone C

Eccellenza Campania Girone C

Il Castel San Giorgio ha comunicato di aver risolto il rapporto professionale con il difensore centrale Pasquale Asciuti e con l'attaccante esterno Salvatore Massaro. Si conclude così l’esperienza in rossoblu dei due calciatori dopo l'impegno profuso nella prima parte di questa stagione. Adesso il Castel San Giorgio di mister De Cesare deve solo pensare a rialzare la testa dopo un ultimo periodo non positivo e soprattutto dopo l’ultima sconfitta per 3-1 rimediata sul campo della Calpazio.