La Cavese premiata al gran galà degli Italian Sport Awards

Ieri sera, all’Hotel dei Congressi di Castellamare di Stabia, sono stati consegnati gli Italian Sport Awards, i premi del Gran Galà del calcio riservati ai migliori atleti, società, addetti ai lavori del mondo calcistico per la stagione 2020/21 e organizzati dal giornalista Donato Alfani. Uno dei momenti più importanti nel panorama nazionale patrocinato da Coni, Leghe italiane, AIA, Ordine Nazionale dei Giornalisti e Comune di Castellammare di Stabia. Anche la Cavese è stata tra le società protagoniste della serata. Infatti, Nunzio Siani ha ricevuto il riconoscimento come miglior addetto stampa del girone C di Lega Pro.