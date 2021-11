Cavese, Troise: “Piazza importante, sfida personale”

La Cavese ha presentato il nuovo tecnico della prima squadra Emanuele Troise. Napoletano ex calciatore, classe 1979, è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città prima di indossare le maglie di Bologna, Ternana, Salernitana, Foggia, Panthrakikos e Città di Marino. Nella stagione 2010/11 ha vestito i colori bleufoncé, da allenatore ha prima collaborato con Fabio Pecchia al Latina (2012) e poi con Diego Lopez al Bologna (2014). Il neo tecnico aquilotto ha guidato la formazione Berretti della Casertana, l’Under 17 e la Primavera del Bologna, con cui ha vinto il torneo di Viareggio, il campionato Primavera 2 e la Supercoppa Primavera. Nella stagione 2020/21 ha guidato il Mantova in serie C conquistando il decimo posto e il piazzamento play-off. “Avevo già avuto dei contatti in estate con la dirigenza - ha esordito mister Troise -, ed è per questo che ho seguito con interesse il percorso della Cavese fin qui. Per me questa rappresenta una sfida personale importante. Cava de’ Tirreni è una grande piazza di calcio, e lo so perché c’ho giocato qui. Purtroppo quella non fu una esperienza fortunata. Adesso la Cavese deve trovare continuità di risultati, ed ho già avuto modo di testare la squadra che possiede due caratteriste importanti: senso di appartenenza e cultura del lavoro”.