Centro Storico Salerno ricevuto a Palazzo di Città

Una delegazione del Centro Storico Salerno, capeggiata dal presidente Gennaro Avino, è stata ricevuta a Palazzo di Città. Il sindaco Enzo Napoli ha fatto gli onori di casa: “Sono grato a tutti loro per il lavoro che svolgono con i ragazzi del nostro territorio ottenendo, tra le altre cose, importanti risultati in ambito sportivo”. Un bel riconoscimento per la società granata.