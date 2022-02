Sarnese, Trapani: “Questa settimana abbiamo ben due partite impegnative”

Alla vigilia della gara di andata dei quarti di finale di Coppa Campania, il mister della Sarnese Alfonso Trapani si è soffermato per un attimo sul pareggio col Palomonte, per poi puntare i fari sull’impegno che attende oggi pomeriggio (ore 18) la sua squadra: “L’espulsione subita domenica ha condizionato la nostra squadra e ancora prima ci hanno pensato gli infortuni, che ci hanno costretto a ridisegnare la formazione. Ma mi è piaciuto come ha reagito la mia squadra, riuscendo anche a creare delle occasioni da gol, oltre a passare per primi in vantaggio. È ovvio che - ha continuato il tecnico granata - a lungo andare si fa sentire la stanchezza. Non era facile reggere in dieci per oltre un tempo, per di più su un campo così pesante. Il pareggio ci ha lasciato con l’amaro in bocca ma abbiamo immediatamente voltato pagina e pensato già alle gare che verranno. Sono arrivati nuovi giocatori, che naturalmente devono integrarsi nei nostri schemi. E questo può avvenire solo lavorando e lavorando ancora, tutti insieme. Questa settimana abbiamo ben due partite impegnative, affrontando fra coppa e campionato le formazioni che attualmente occupano il secondo e terzo posto del girone. Non abbiamo il tempo per rimuginare, né per guardare la classifica. Dobbiamo essere pronti ad affrontare il Giffoni Sei Casali, poi penseremo alla Pro Sangiorgese - ha concluso mister Trapani -. Si gioca partita dopo partita e si dà il massimo sempre”.