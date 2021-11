Sei Casali, vittoria con doppietta di Naddeo e Savastano

GIFFONI SEI CASALI-SANSEVERINESE 3-2

GIFFONI SEI CASALI: Tancredi (68′ Santucci), Desiderio, Brigantino (68′ La Rocca), Kamga, Tizio, Cardillo, Naddeo(58′ Savastano), Malandrino, Campione (58′ Cavaliero), Guerrera (58′ Serdoz), Di Martino. All. Di Muro.

SANSEVERINESE: Sica, Capuano, Pascale (55′ Carpentieri), Vitale (55′ Maggino), Coppola, Siglioccolo, Terrone (81′ D’Angelo), Anastasio, Galasso, Tolino, Romano (79′ Buoniconti). All. Romano (squalificato).

ARBITRO: Giorgio Guarino di Avellino.

RETI: 13′ e 21′ Naddeo, 63′ Savastano, 81′ e 83′ Tolino.

Nel ritorno dei sedicesimi di Coppa Campania di Promozione, successo interno per il Giffoni Sei Casali che batte 3-2 la Sanseverinese e vola agli ottavi di finale. Di seguito la cronaca del match. Al 2′ traversone di Guerrera, Di Martino sottoporta spara alto. Al 5′ palla filtrante di Guerrera per Di Martino che davanti al portiere coglie il palo. Al 13′ Desiderio recupera palla e serve Di Martino che entra in area e scodella per Naddeo che spingere in rete l’1-0. Al 21′ giocata di Kamga, palla per Campione che appoggia in mezzo a Naddeo che segna il raddoppio. Al 26′ tiro a rientrare di Tolino che si spegne a lato. Al 31′ botta di Anastasio dalla distanza, Tancredi alza in corner. Al 33′ Naddeo assiste Campione che scatta sul filo del fuorigioco e prova un pallonetto che si spegne fuori. Al 43′ tiro di Brigantino, Sica respinge. Al 45′ traversone di Brigantino, incornata di Campione e palla che termina alta. Al 17′ della ripresa Tolino riceve e si destreggia in area, tiro parato da Tancredi. Al 18′ Di Martino ruba palla sulla trequarti, mette al centro per Savastano che centra il tris. Al 33′ contropiede, palla dentro per Desiderio che colpisce il portiere. Al 36′ Kamga perde palla, ne approfitta Tolino che entra in area e spiazza Santucci per il 3-1. Al 38′ è ancora Tolino a beffare Santucci siglando la doppietta. La gara finisce così sul 3-2. Agli ottavi il Sei Casali se la vedrà con il Solofra.