Incredibile vittoria dell’Agropoli che stende il Napoli United

AGROPOLI-NAPOLI UNITED 2-1 (pt 0-0)



AGROPOLI: Centrangolo, Trabelsi, Matrone, Costantino, Della Guardia, Marotta, Monzo, Masocco, Yeboah, Natiello, Roghi. All. Cianfrone.

NAPOLI UNITED: Giordano, Perretti, Akrapovic, Arrulo, Soprano, Ciranna, Barone, Medaglia, Oliva, Schinnea, Sheriff. All. Maradona Jr.

RETI: 59’ Navarrete, 91’ Yeboah, 94’ Margiotta.

Allo stadio Guariglia di Agropoli i locali delfini hanno ospitato il Napoli United per la gara d’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. La partita è stata molto maschia, con poche azioni da gol, ma che si è accesa nel finale con la rimonta incredibile dei padroni di casa. Prima azione degna di nota al 15’ con Trabelsi che prova a girare di testa un cross su punizione ma è alto. Al 34’ ancora Agropoli in attacco con Yeboah che viene trattenuto in area e per questo si reclama per un rigore che però non viene concesso. Nella ripresa il subentrante Navarrete crea parecchi grattacapi alla retroguardia agropolese. Al 58’ servito in contropiede tenta un diagonale che però è debole e finisce largo. Un minuto dopo lo stesso Navarrete innesca il contropiede, porta palla centralmente, e dopo un triangolo si ritrova a tu per tu con Centrangolo battendolo. Al 64’ si verifica un parapiglia a causa di un contatto duro, e così viene espulso il napoletano Soprano che era stato già sostituito. Al 75’ sono i padroni di casa a rimanere davvero in dieci a causa dell’espulsione di Costantino. Nonostante l’inferiorità i delfini si riversano in attacco. All’82’ Natiello si inserisce ma davanti al portiere non riesce a calciare. Per creare occasioni l’Agropoli cerca di sfruttare i lanci lunghi per le sponde di testa di Margiotta, ed è proprio su una di queste che al 91’ Yeboah stoppa in area, finta e piazza il pallone nell’angolo basso che vale l’1-1. Al 94’ l’esplosione per la rete del vantaggio, firmata da Margiotta, che regala una vittoria incredibile ai locali.