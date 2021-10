Il Buccino Volcei si arrende alla Palmese

BUCCINO VOLCEI-PALMESE 0-1 (pt 0-1)

BUCCINO VOLCEI: Karvelis, Galiano (58′ Donnantuoni), Montuori, Cissé, Ghione, Nembot (40′ Ietto), Maltempo, Gibba (46′ Troiano), Cozzolino (68′ Pelosi), Vergara, Lammarco (58′ Corsaro). All. Serrapica.

PALMESE: Munao, Todisco, Guarro, Cardone (89′ Casale), Taddeo, Fazi, Cozzolino, Prevete (59′ Siano), Labriola (83′ Barbarisi), Befi (93′ Di Maio), Fusco. All. Pietropinto.

ARBITRO: Gianpasquale Tedesco di Battipaglia.

RETE: 3’ Befi.

Allo stadio Paolino Via di Buccino si è giocato il match degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza tra i locali del Volcei e la Palmese. Il primo tempo lo apre e lo chiude il bomber napoletano Befi, che al 3’ gonfia la rete approfittando di una indecisione della difesa di casa, mentre poco prima dell’intervallo è Karvelis che gli nega la gioia del raddoppio su un colpo di testa a botta sicura. Nel mezzo tanto Buccino, che dopo lo svantaggio crea un paio di palle gol per pareggiare, con i vari Ghione e Vergara. Ma si arriva all’intervallo sullo 0-1. Nel secondo tempo la Palmese lascia il pallino del gioco agli avversari, costretti a scoprirsi per provare ad acciuffare il pareggio. Di azioni concrete da rete non ne capitano, eppure il Buccino va vicinissimo al gol del pari all’87’, quando a Troiano capita un’ottimo pallone che però calcia alto sopra la traversa. Con questa azione si spengono anche le ultime speranze della formazione di mister Serrapica.