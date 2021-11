Coppa Campania, il Giffoni Sei Casali è corsaro al ‘Superga’

SANSEVERINESE-GIFFONI SEI CASALI 1-3

SANSEVERINESE: Giarletta, Pecoraro, Pascale (46′ Manco), Vitale (46′ Galasso), Coppola, Siglioccolo, Salerno, Romano (46′ Capuano), De Prisco (86′ D’Angelo), Terrone, Liguori (63′ D’Amore). All. Romano.

GIFFONI SEI CASALI: Patella, Desiderio, Troisi (60′ Brigantino), Kamga (60′ Guerrera), Tizio, Coppola, Naddeo (68′ Romano), Malandrino, Campione (75′ Celetta), Giordano, De Luca (75′ Cavaliero). All. Di Muro.

ARBITRO: Marco Ganzerli di Frattamaggiore.

RETI: 2′ Naddeo, 14′ Campione, 78′ Giordano, 83′ Terrone (S).

Nell’andata dei sedicesimi di Coppa Campania di Promozione, successo esterno per il Giffoni Sei Casali che batte per 3-1 la Sanseverinese e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Buona la prova offerta dai grifoni allo stadio Superga, con gli ospiti che sbloccano la gara dopo 2’. Palla tra le linee di Giordano per Naddeo che realizza a giro in area. Al 14′ il raddoppio. Rinvio sbagliato da parte di Giarletta, De Luca intercetta e serve Campione che da due passi non sbaglia. Al 18′ possibile tris giallorosso. Naddeo imbecca De Luca che mette fuori un rigore in movimento. L’unica azione dei locali al 44′. Liguori salta Coppola e mette teso al centro, Desiderio intercetta e va vicino all’autogol mandando la sfera sul palo. Nella ripresa il Giffoni va più volte vicino alla rete con Campione e Troisi, mentre al 60’ Manco calcia con precisione all’incrocio dei pali ma è reattivo Patella a respingere. Entrati nell’ultimo quarto d’ora, gli ospiti segnano il terzo gol. Cross basso di Celetta e scavetto di Giordano ad anticipare l’uscita di Giarletta. All’83’ la Sanseverinese accorcia le distanze dopo un forcing offensivo con Terrone che insacca con un bel sinistro dal limite.