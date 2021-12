Coppa Italia, il San Marzano approda in semifinale

SAN MARZANO-NAPOLI UNITED 1-0

SAN MARZANO: Palladino, Cesarano, Velotti, Caso, Dentice, Nuvoli, Lettieri, La Montagna, Maiorano, Infimo, Rizzo. All. Pirozzi.

NAPOLI UNITED: Giordano D., Scheler, Akrapovic, Oliva, Samson, Medaglia, Arrulo, Giordano G., Pelliccia, Amaya, Schinnea. All. Maradona Jr.

RETE: 42’ La Montagna.

Gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, e il San Marzano strappa la qualificazione dopo il successo per 2-1 maturato all’andata sul campo di Mugnano. Finisce qui, invece, l’avventura del Napoli United di mister Diego Armando Maradona Jr., che ha provato a sovvertire il verdetto senza però riuscirci. A permettere ai blaugrana di vincere anche la gara di ritorno c’ha pensato una punizione di La Montagna, che ha gonfiato la rete sul finire del primo tempo. Adesso il San Marzano, che è primo in campionato a pari punti con l’Agropoli, affronterà in semifinale la Scafatese in un derby tutto salernitano che si appresta ad essere entusiasmante.