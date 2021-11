La doppietta di Spinola spinge il San Marzano in coppa

NAPOLI UNITED-SAN MARZANO 1-2

NAPOLI UNITED: Giordano D., Oliva, Santoro, Perretti, Bruno, Pelliccia, Arrulo, Giordano G., Navarrete, Sheriff, Amaya. All. Maradona Jr.

SAN MARZANO: Palladino, Napolitano, Velotti, Caso, Dentice, Visciano, Lettieri, Fernando, Spinola, Meloni, Camara. All. Pirozzi.

ARBITRO: Luca Cavalli di Benevento.

RETI: 22’ e 50’ Spinola, 80’ Spinea.

Partita d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia d’Eccellenza, e vittoria per il San Marzano che espugna lo stadio Vallefuoco di Mugnano di Napoli per 2-1. Blaugrana che iniziano subito forte. Poco dopo il quarto d’ora traversa colpita da Spinola con un velenoso tiro dalla lunga distanza. Al 22’ ancora l’argentino colpisce con un destro preciso e potente per l’1-0. Il San Marzano va vicino al raddoppio con un colpo di testa su angolo di Velotti. Poi tanto equilibrio e ultimo sussulto sul finire del primo tempo con Navarrete che cade in area ma viene ammonito per simulazione. Il raddoppio dei blaugrana arriva ad inizio ripresa ancora con Spinola che con un tiro a giro batte di nuovo Giordano. Il San Marzano cerca anche la rete del tris, ma pian piano è il Napoli United ad alzare la pressione, con gli ospiti che soffrono e non poco. E così dopo alcuni tentativi all’80’ arriva il gol di Spinea che accorcia le distanze e tiene aperto il discorso qualificazione per la gara di ritorno.