Un rigore di Stoia regala i tre punti al Costa d’Amalfi

SALERNUM-COSTA D’AMALFI 0-1

RETI: 61’ rig. Stoia.

Il Costa d’Amalfi espugna il campo sportivo di Baronissi grazie all’unica rete arrivata nella ripresa. La prima frazione di gioco al Figliolia è termina a reti inviolate. Gara partita forte, con gli ospiti che nel giro di pochi minuti vanno due volte vicini al vantaggio. Poi la gara diventa più tattica e scarna di occasioni. Nel finale di tempo occasionissima ancora per gli ospiti con Marino che, solo davanti al portiere, non riesce a calciare la palla da due passi, contrastato da Cuomo. Costieri che tengono meglio il campo, ma manca l’ultimo passaggio decisivo. La soddisfazione della rete del vantaggio per il Costa d’Amalfi arriva comunque al 61’ grazie al calcio di rigore trasformato da Stoia per atterramento di Ferraiolo. L’attaccante è stato freddo dal dischetto ed ha spiazzato il portiere regalando i tre punti ai costieri. All