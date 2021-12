Agropoli, un pareggio che costa la testa della classifica

VICO EQUENSE-AGROPOLI 0-0

Ultimo impegno del 2021 per l’Agropoli che è stato ospitato del Vico Equense. Gara tosta, difficile per i delfini, che sono stati bloccati sul punteggio di 0-0. Non una novità visto che il Vico Equense si sta dimostrando un avversario piuttosto ostico in questa stagione. Con la rispettiva vittoria per 4-1 del San Marzano, l’Agropoli ha dovuto abdicare il primato nel girone C del campionato di Eccellenza proprio a favore dei blaugrana che ora si godono il primo posto solitario.