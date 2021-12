Ancora un addio in casa Salernum Baronissi

Girone C

Eccellenza Campania Girone C

Il Salernum Baronissi ha comunicato l’interruzione del rapporto professionale con il calciatore Nije Jerreh. Si tratta di un addio speciale in casa orange, dato che il calciatore in questione lascia la squadra dopo quattro anni di militanza a Baronissi. La società, nel ringraziare Nije per queste lunghe e belle stagioni trascorse insieme, gli ha augurato di raggiungere gli obiettivi personali prefissati nella sua carriera.