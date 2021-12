Agropoli straripante, Faiano steso per 5-0

AGROPOLI-FAIANO 5-0

AGROPOLI: Pragliola (31'st Cetrangolo), Guzzo, Matrone, Duco, Della Guardia, Natiello (19'st Maiese E.), Monzo, Masocco (27'st Pollio), Margiotta (46'st Vitelli), Yeboah (11'st Bacio Terracino), Alba. All. Cianfrone.

FAIANO: Senatore, Sangiovanni, Battimelli, Irpino, Girardi, Russomando (23'st Maisto), Mazza, Mazzotta (42'st Plaitano), Coiro, Ascione (44'st Lucignano), De Maio. All. Nastri.

ARBITRO: Ambrosino di Nola.

RETI: 1' e 42' Margiotta, 3' e 40' Natiello, 44' Masocco.

Vittoria schiacciante dell’Agropoli che fa di un sol boccone del malcapitato Faiano. Dopo 50″ subito in vantaggio i padroni di casa con la spaccata vincente di Margiotta. Al 3′ arriva già il raddoppio. Tiro preciso di Natiello che insacca nell’angolino destro. Al 10′ si vedono gli ospiti con Russomando, destro deviato in corner. Al 15′ torsione di Margiotta, palla sul palo. Al 20′ Margiotta di testa manca il gol del 3-0. Il Faiano si rivede con Mazzotta in contropiede, Pragliola para. Al 27′ colpo di testa ospite con De Maio, palla all’angolino ma parata di Pragliola. Al 40′ l’Agropoli cala il tris con Natiello con un tiro dal limite dell’area. Al 43′ arriva il poker dei delfini firmato da Margiotta in acrobazia. Agropoli straripante e al 44′ arriva addirittura il quinto gol. È Masocco a depositare in rete il 5-0 con il quale finisce il primo tempo, ma soprattutto la gara.