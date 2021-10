Sorpresa Alfaterna, espugnata Castel San Giorgio

CASTEL SAN GIORGIO-ALFATERNA 1-2 (pt 0-1)

CASTEL SAN GIORGIO: Salsano, Capuano, Maresca (80’ Andretta), Ferraro, Joel, Accarino, Massaro (57’ Polichetti), Vaccaro, D’Attilio (46’ Polizzi), Catalano, Liguori. All. Prisco.

ALFATERNA: Botta, Matrone, Mazza (74’ Bardini), Comegna, Dattilo, Russo, Avino (70’ La Femmina), Vitiello, Di Giacomo, Ferrentino, Delle Donne. All. Amarante.

RETI: 33’ e 65’ Di Giacomo, 82’ Vaccaro.

Allo stadio Domenico Sessa di Castel San Giorgio, la locale formazione rossoblu ha ospitato il fanalino di coda Alfaterna per il sesto turno del campionato di Eccellenza. La partita ha regalato incredibili emozioni e soprattutto un risultato a sorpresa. Infatti, al 33’ gli ospiti hanno sbloccato la partita con Di Giacomo ben assistito da Delle Donne. Con tale punteggio le squadre sono arrivate all’intervallo. Nella ripresa quasi fosse un gol fotocopia, ancora Delle Donne ha servito l’assist vincente a Di Giacomo che ha raddoppiato per l’Alfaterna. Annichilito il Castel San Giorgio che dopo essere rimasto in dieci uomini per la doppia ammonizione del proprio portiere Salsano, ha trovato il gol della bandiera all’82’ con Vaccaro. Una magra consolazione visto che i tre punti sono andati agli ospiti. Si tratta, per altro, dei primissimi punti conquistati dall’Alfaterna che ha finalmente mosso la propria classifica e lasciato sola soletta all’ultimo posto, con ancora zero punti, la Virtus Cilento che è uscita malamente sconfitta per 6-0 dal proprio impegno contro la Calpazio, che a sua volta è salita a quota 5 punti. Nella parte bassa della classifica si è mosso anche il Salernum, che ha battuto a domicilio 2-3 il Sant’Agnello portandosi così a 4 punti insieme al Faiano impegnato oggi contro la capolista Scafatese.