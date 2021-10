La Scafatese domina ma passa a fatica

ALFATERNA-SCAFATESE 0-1 (pt 0-0)

ALFATERNA: Botta, Matrone (93' Calabrese), Mazza, Comegna, Esposito, Russo, Avino (80' Rosato), Vitiello, Di Giacomo, La Femina, Veneziano (59' Bardini). All. Amarante.

SCAFATESE: Cappuccio, Gambardella, Mejri, Giacinti, Lopetrone, Manzi, Simonetti (68' Palumbo), Iannini (68' Granata), Malafronte, Cammarota, Formicola. All. De Felice.

ARBITRO: Francesco Illiano di Napoli.

RETI: 75' Palumbo.

Vittoria di misura e in trasferta per la capolista del girone C del campionato di Eccellenza Scafatese, che ha espugnato per 1-0 il campo di Nocera contro l’Alfaterna. La prima occasione da rete è dei locali con l'ex Avino pericoloso con un destro dalla distanza che si infrange sulla traversa. La reazione ospite al 15' Malafronte di destro calcia di poco a lato. Al 29' ancora Malafronte provare il tap-in vincente salvato sulla linea. Al 33' traversa colpita da Formicola da sotto misura, e 3’ dopo è Cammarota a colpire la barra trasversale sugli sviluppi di calcio d'angolo. Ultima occasione per Cammarota con un destro a giro che sibila vicino al palo. Nella ripresa la gara non cambia, con la Scafatese sempre in attacco. Al 47' colpo di testa di Malafronte di poco a lato. Al 50' Manzi sfiora la rete con una schiacciata aerea deviata in angolo. Al 53’ serpentina di Simonetti ma il tiro esce a lato. Al 58' destro di Iannini che si stampa sul palo. Si vede anche l’Alfaterna con il sinistro di Esposito che in ripartenza sfiora il palo. Al 75’ il subentrante Palumbo vola e colpisce di testa per il gol-partita che permette alla Scafatese di controllare l'ultimo quarto d'ora del match.