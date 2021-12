L’Angri vince e conquista il secondo posto in classifica

ANGRI-COSTA D’AMALFI 2-1

ANGRI: Sorrentino, Liguoro, Follera, Pagano, Varsi (85’ Malafronte), Panico, Di Paola, Leone, D’Aniello (75’ Vuolo), Abayian (69’ Fortunato), Guillari (83’ Del Sorbo). All. Turco.

COSTA D’AMALFI: Manzi, Mancino, Cuomo, Parente, Orta, Proto (55’ Bovino), D’Auria (71’ Imperiale), Somma (55’ Reale), Infante (69’ Vaccaro), Stoia (75’ Carafiello Nevio), Totaro. All. Proto.

RETI: 30’ Di Paola (A), 36’ rig. Varsi (A), 59’ D’Auria (C).

L’Angri batte il Costa d’Amalfi 2-1 e conquista il secondo posto in classifica. Le due squadre cominciano la gara a ritmi molto bassi. Prima occasione per Abayian che devia verso la porta un cross che l’estremo difensore Manzi blocca. Pochi minuti dopo una conclusione di Di Paola termina a lato. Al 30’ lo stesso Di Paola spizza in area un corner di Varsi. La palla si insacca alle spalle di Manzi ed è 1-0. Al 35’ Abayian viene atterrato in area ed è calcio di rigore per l’Angri. Sul dischetto si presenta Varsi che spiazza il portiere avversario e porta la squadra di casa sul 2-0. Nella ripresa il Costa d’Amalfi entra in campo con un altro piglio. Al 59’ i costieri accorciano con il destro di D’Auria. Gli ospiti, ricaricati dal 2-1, cercano il pari, ma l’Angri riesce a contenere bene le folate degli ospiti.