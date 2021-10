Tutto troppo semplice per l’Angri a Baronissi

SALERNUM-ANGRI 0-3 (pt 0-3)

SALERNUM: Tesoniero, Ammendola, Ruggiero, Raviello, De Gregorio, Zoppino, Izzo, Fall, Marocco, Nije, Cherillo. All. Calabrese.

ANGRI: Sorrentino, Rinaldi, Liguoro, Follera, Pagano, Varsi, Panico, Del Sirbo, Di Paola, Leone, D’Aniello. All. Turco.

ARBITRO: Palmieri di Avellino.

RETI: 10’ Di Paola, 40’ rig. Del Sorbo, 47’ pt Varsi.

Allo stadio Figliolia si è disputata la quinta giornata del campionato di Eccellenza tra i padroni di casa del Salernum e l’Angri. Una gara segnata sin dalle battute iniziali con la vittoria semplice degli ospiti capaci di chiudere il discorso già nei primi 45’. Al 10’ arriva il vantaggio dell’Angri con la rete di Di Paola, che doveva farsi perdonare qualcosa dopo la grande occasione fallita in settimana nell’incontro di Coppa Italia contro il San Marzano. Il Salernum prova a tenere botta, ma nel finale del primo tempo la formazione grigiorossa è straripante. Prima arriva al 40’ il gol del raddoppio con la freddezza dal dischetto di Del Sorbo. Poi in pieno recupero, al 47’, arriva anche la rete del tris firmata da Varsi. Nel secondo tempo il punteggio della gara non cambia più e l’Angri può festeggiare il quarto successo consecutivo che la proietta, almeno per una notte, in testa alla classifica.