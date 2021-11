L’Angri piega il Vico Equense nel match d’alta classifica

ANGRI-VICO EQUENSE 3-2

ANGRI: SORRENTINO, LIGUORO, RINALDI (57’ ABAYIAN), FOLLERA, PAGANO, VARSI, DI PAOLA, GUILLARI (74’ COSTAGLIOLA), SPARANO, MALAFRONTE (57’ FORTUNATO). ALL. TURCO.

VICO EQUENSE: BORELLI, IMPERATORE, LA GATTI, CELENTANO (64’ MANNA), CORREALE, GARGIULO, GUIDONI (85’ CASSITTO), IMBIMBO, MARINO, CONTE (71’ FERRARA), PETRICCIUOLO (82’ RAPICANO). ALL. FERRARA.

RETI: 34’ e 71’ GUILLARI (A), 47’ MARINO (V), 51’ GUIDONI (V), 68’ VARSI (A).

Allo stadio Novi l’Angri piega il Vico Equense. Dopo il vantaggio grigiorosso di Guillari, gli ospiti ribaltano la gara ad inizio ripresa con le reti di Marino e di Guidoni. I doriani rispondo con Varsi e Guillari fissando il punteggio sul 3-2 finale. Al 3’ è Liguoro a farsi pericoloso, ma la conclusione si perde sul fondo. Il Vico Equense comincia a spingere con Guidoni sulla fascia destra. Al 18’ Varsi tenta un destro a giro ma il pallone esce di poco a lato. Al 34’ Guillari raccoglie un pallone vagante al limite dell’area e con il destro calcia nell’angolino basso per il vantaggio dell’Angri, che continua ad attaccare. Di Paola a tu per tu con Borelli si fa bloccare la sfera. Ad inizio ripresa il Vico Equense entra con un altro piglio. Al 47’ errore di Follera e gol del pareggio di Marino. Al 51’ i sorrentini completano la rimonta con Guidoni, pescato in area da Petracciuolo. Al 66’ l’episodio che cambia il volto alla gara. Varsi viene atterrato in area ed è rigore. Nel parapiglia generale, La Gatti colpisce al volto Guillari e l’arbitro non ha alcun problema a estrarre il cartellino rosso lasciando il Vico Equense in 10. A battere il rigore c’è Varsi. Borelli intuisce l’angolo della conclusione ma la parata non è perfetta. Il capocannoniere doriano, infatti, approfitta della sfera vagante ed al 68’ piazza in rete il 2-2. Al 71’ Abayian scambia con Guillari che calcia forte e piazza il pallone alle spalle di Borelli per il 3-2. Sul finire del match Costagliola spreca l’occasione per il 4-2.