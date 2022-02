Big match Agropoli-Scafatese, le ultime dai campi

Big match del campionato di Eccellenza domani, domenica 13 febbraio, allo stadio Guariglia di Agropoli, dove i locali delfini affronteranno alle ore 15:00 la Scafatese. Le due formazioni, divise da un solo punto in classifica e all’inseguimento della coppia di testa San Marzano-Angri, scenderanno entrambe in campo con l’obiettivo di vincere e magari convincere. Mentre il San Marzano sarà però impegnato nella finale di Coppa Italia d’Eccellenza, l’Angri sarà di scena al comunale di Ascea contro il fanalino di coda della Virtus Cilento in un match che può nascondere insidie per i grigiorossi. Per conferma chiedere alla stessa Scafatese.

Qui Agropoli

L’Agropoli di mister Giuseppe Cianfrone schiererà l’ultimo arrivato, ovvero il bomber Alessio Befi che completa un reparto offensivo già ben folto. Protagonista della cavalcata dell’Afragolese verso la serie D, capocannoniere di razza con oltre 200 gol in carriera e un palmares che comprende due Coppa Italia d’Eccellenza e ben tre campionati di categoria. I delfini sono in fiducia e vogliono fare bella figura in casa, tra l’altro davanti al pubblico delle grandi occasioni visto che la società ha deciso di indire l’ingresso gratuito allo stadio.

Qui Scafatese

Per quanto riguarda i canarini, la settimana di lavoro ha visto allenarsi a parte i vari Starita, Maraucci, Granata e Gambardella. Mister Severo De Felice auspica di poter recuperare qualcuno di questi atleti così da potersi giocare questo primo delicato quanto importante scontro diretto al meglio delle proprie possibilità.