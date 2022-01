Orgoglio Buccino che mette paura all’Agropoli

Avanti sullo 0-2 contro il forte Agropoli, in trasferta, il Buccino ci aveva quasi creduto nell’impresa. Poi però il ritorno alla realtà, al risultato di 2-2 e con il rischio di subite anche la rete della beffa per una sconfitta che sarebbe stata immeritata. A fine partita mister Serrapica ha fatto trasparire orgoglio ma anche un pizzico di delusione visto il gol annullato. «L'anno è cominciato come era finito. Il campo ci ha confermato una prestazione maiuscola contro una squadra forte. Un primo tempo davvero importante, mentre nel secondo tempo siamo stati bravi a soffrire da squadra vera. I cambi hanno fatto veramente bene e si sono sacrificati tutti. Il fuorigioco non era tale perché la palla è stata colpita da un avversario. Peccato ma comunque complimenti ai ragazzi non era facile dopo un mese di sosta».