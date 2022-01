Il Buccino frena l’Agropoli, è solo 2-2 al ‘Guariglia’

AGROPOLI-BUCCINO 2-2

AGROPOLI: Pragliola, Guzzo, Maiese, Pastore, Della Guardia, Agresta, Vitelli (35’st Matrone), Alba (40’st Monzo), Margiotta, Natiello (24’st Masocco), Bacio Terracino (14’st Yeboah). All. Cianfrone.

BUCCINO VOLCEI: Pergamena, Donnantuoni, Sosa (10’st Grande), Cissé, Ietto, Ghione Mainardi, Senatore (20’st Massaro), Corsaro (17’st Gibba), Pelosi (6’st Cozzolino), Troiano (29’st Lammardo), Sebbouh. All. Serrapica.

ARBITRO: Illiano di Napoli.

RETI: 5’pt Pelosi, 17’pt Troiano (B), 30’pt Donnantuoni aut., 12’st Margiotta (A)

Il Buccino Volcei ferma l’Agropoli sul 2-2 alla seconda giornata di ritorno. All’Agropoli non riesce la rimonta dopo il doppio vantaggio degli ospiti maturato nei primi 20’ di gioco. Per la squadra di mister Cianfrone le reti invece portano la firma di Donnantuoni, su autorete, e Margiotta. Il vantaggio degli ospiti arriva nei primi 5’. Pelosi di testa anticipa tutti e mette alle spalle di Pragliola. L’inizio shock dei delfini continua al 17’ con il raddoppio di Troiano. Dopo il doppio vantaggio il Buccino ci prova ancora con Senatore ma Maiese salva. Dopo lo spavento l’Agropoli prende il pallino del gioco e trova alla mezz’ora l’1-2 con un autorete di Donnantuoni propiziato dal solito Margiotta. Pochi minuti più tardi arriva anche il doppio giallo di Sebbouh che porta i delfini in superiorità numerica. Prima del duplice fischio arriva un’altra occasione per Margiotta in girata. Al 12’ della ripresa i delfini trovano subito il pareggio con il solito Margiotta che capitalizza un palla di Bacio Terracino. Dopo il pareggio i delfini mettono in scena il più classico dei forcing ma purtroppo nonostante la marea di occasioni non arriva il gol vittoria. A 2’ dalla fine è clamorosa la palla gol per i delfini con cross teso di Guzzo salvato sulla linea da Ietto. Nel recupero altra occasione per Margiotta, Pergamena respinge.