Buccino all’esame Angri. L’obiettivo resta la salvezza

Il Buccino si prepara ad un nuovo importante impegno per l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza contro l'Angri, una delle formazioni più forti del girone C. Allo stadio Paolino Via di Buccino dunque, i rossoneri affronteranno un impegno non semplice contro i grigiorossi che sono la terza forza del campionato e tra le formazioni allestite per il salto di categoria. La squadra volceiana sta preparando questa gara come di consueto agli ordini di mister Giovanni Serrapica. E proprio perché l’impegno è difficile, alla vigilia dell’incontro ha parlato il dg della società Christian Bruno: «Noi corriamo per il nostro primo obiettivo che rimane la salvezza. Per questo dobbiamo pensare prima di tutto all'obiettivo che ci siamo posti, e a quello di proteggere e far crescere questo straordinario gruppo sul quale la presenza del presidente Gaetano Del Chierico non è mai mancata. Merito anche al ds Giovanni Del Vecchio che, con un budget più limitato rispetto ad altre squadre, ha saputo costruire un gruppo ben omogeneo». Il Buccino è là dove ci si attendeva: «Merito dell'impegno di tutti e al timoniere, Giovanni Serrapica. Era più una speranza che un'attesa a fronte di un girone con 4/5 squadre più attrezzate. L'impegno profuso giorno dopo giorno negli allenamenti si esprime nel giorno della partita».