Buccino Volcei rimontato, punti gettati alle ortiche

BUCCINO VOLCEI-VICO EQUENSE 2-3 (pt 2-1)

BUCCINO VOLCEI: Pergamena, Donnantuoni, Ietto, Ghione, Grande, Lammardo, Corsaro, Sebbouh, Senatore, Cozzolino, Pelosi. All. Serrapica.

VICO EQUENSE: Napoli, La Gatti, Boussaada, Gargiulo, Correale, Sannino, Celentano, Cestaro, Manna, Marino, Petricciuolo. All. Ferrara.

RETI: 15’ e 20’ Corsaro, 21’ e 63’ Petricciuolo, 65’ Marino.

Allo stadio comunale Paolino Via di Buccino si sono affrontate, per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, il Buccino Volcei ed il Vico Equense. La gara si sblocca al 15’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ghione prolunga di testa il cross e Corsaro con una girata col destro supera Napoli per l’1-0. Solo 5’ di cronometro e il centrocampista rossonero si rende artefice di una doppietta. Pelosi serve centralmente Cozzolino che appoggia a Corsaro, il giocatore controlla la sfera e lascia partire una botta di destro che lambisce la traversa e gonfia la rete. Il tempo di rimettere in gioco il pallone che il Vico Equense accorcia le distanze. Da una rete spettacolare all’altra, questa è Petricciuolo che fa tutto da solo, salta con la suola ben tre avversari e trafigge Pergamena. Nella ripresa gli ospiti vanno subito vicino al pareggio, ma perché questo diventi realtà bisogna aspettare la metà della frazione. Rinvio di Napoli, Marino controlla la palla e aspetta il taglio di Petricciuolo che a tu per tu con Pergamena realizza la rete della parità nonostante il tocco del portiere. I napoletani la ribaltano 2’ più tardi, e questa volta è direttamente Marino a battere a rete per il 2-3 dopo un controllo di petto e una leggera deviazione che lo ha avvantaggiato nella progressione. Qualche minuto dopo il Buccino reclama per un calcio di rigore, ma il punteggio non cambierà più.