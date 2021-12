Buccino, tre punti preziosi contro il Salernum Baronissi

Girone C

BUCCINO VOLCEI-SALERNUM BARONISSI 1-0

RETE: 27' Troiano.

Sfida tra squadre dal percorso altalenante quello andato in scena al campo sportivo Paolino Via di Buccino, tra la locale formazione rossonera ed il Salernum Baronissi. A decidere la gara un gol di Troiano arrivato poco prima della mezz’ora, e che ha permesso al Buccino di conquistare tre punti preziosissimi oltre a chiudere questo 2021 con un sorriso. Diverso lo stato d’animo del Salernum Baronissi che dovrà sfruttare la pausa natalizia per provare a rilanciarsi alla ripresa delle attività.