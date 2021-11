Il Buccino Volcei sgambetta la Scafatese

BUCCINO VOLCEI-SCAFATESE 2-1

BUCCINO VOLCEI: Karvelis, Donnantuoni, Grande, Cisse, Ghione, Ietto, Senatore (93' Cozzolino), Corsaro, Salazaro (45' Pelosi), Troiano, Sebbouh (45' Lammardo). All. Serrapica.

SCAFATESE: Cappuccio, Itri, Mejri, Formicola (87' Balzano), Maraucci, Manzi, Simonetti (63' Palumbo), Lopetrone, Malafronte, Cammarota, De Sio (80' Gambardella). All. De Felice.

ARBITRO: Marco Granillo di Napoli.

RETI: 8' Malafronte, 48' e 80' Ietto.

Terza sconfitta per la Scafatese che si fa rimontare e superare al Paolino Via di Buccino e sciupa la ghiotta occasione per poter riagganciare in vetta il San Marzano, almeno per una sera, attendendo la sfida domenicale dell'Agropoli. Eppure era iniziata benissimo per gli uomini di De Felice che, sotto una potente bomba d'acqua, erano passati in vantaggio all'8' con il solito Alessandro Malafronte, che con un sinistro potente batteva Karvelis. Ma il team giallobleu non chiude la partita nella prima frazione, nonostante le ghiotte occasioni. Nella ripresa per la Scafatese iniziano subito i guai. Sugli sviluppi di un corner Ietto riesce a beffare Cappuccio per la rete del pareggio. Ancora Ietto, poi, si ripete nella stessa identica maniera a 10’ dalla fine confezionando la vittoria casalinga. I canarini non riescono a trovare il guizzo per il pareggio, nemmeno con l'ultima occasione capitata sul destro di Palumbo con successivo miracolo di Karvelis. Il triplice fischio finale manda in delirio i padroni di casa e infrange i sogni di vetta di una Scafatese che incappa nella terza sconfitta nelle ultime quattro gare.