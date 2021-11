Derby San Marzano-Angri, l’ambiente è già carico

Un derby è sempre un derby. La categoria dell’Eccellenza importa poco. Angri e San Marzano sono tra l’altro due squadre ben equipaggiate per centrare la promozione, e si sono anche già affrontare due volte in Coppa Italia, con passaggio del turno dei blaugrana. Sabato le due squadre tornano ad affrontarsi, e l’ambiente sembra già piuttosto carico, soprattutto in casa grigiorossa. “Una richiesta di 500 biglietti e l’inversione dei settori. Questo il contenuto della missiva dell’US Angri 1927 indirizzata alla società del San Marzano Calcio - si legge nel comunicato stampa -, in merito alla gara di sabato prossimo in programma allo stadio Novi. Una richiesta avanzata a seguito delle numerosissime richieste di biglietti pervenute alla società da parte di propri sostenitori, al fine di poter assistere all’incontro di calcio. Considerata l’“unicità” della partita, la quale si dovrà disputare ad Angri, sebbene la squadra ospitante sia il San Marzano, nonché i numeri storici di presenze allo stadio Novi delle due compagini, la società ha richiesto anche l’inversione dei settori, al fine di rendere possibile la collocazione dei tifosi della squadra dell’Angri nel settore locali - continua la nota stampa -, luogo storico di loro abituale dimora durante le partite di calcio disputate al Novi di Angri. La richiesta è stata inviata per conoscenza anche agli organi di governo del territorio interessati, alle forze dell’ordine e al Comitato regionale campano”.