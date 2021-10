Terzo successo consecutivo per il Faiano di mister Nastri

FAIANO-CASTEL SAN GIORGIO 2-0 (pt 2-0)

FAIANO: Senatore, Ruggiero (86’ Allegretti), Consiglio, Pepe, Girardi, Battimelli, De Maio (89’ Russomando), Erra (73’ Maisto), Cacciottolo, Ascione (82’ Mazza), Mazzotta (53’ Irpino). All. Nastri.

CASTEL SAN GIORGIO: Iannone, Capuano, Di Benedetto (81’ Maresca), Ferraro, Raimondi, Lenci (87’ Ampadou), Massaro (57’ Liguori), Siano (69’ Pepe), Batchelor (50’ Polizzi), Catalano, Polichetti. All. Prisco

ARBITRO: Palmieri di Avellino.

RETI: 16’ Girardi, 43’ rig. Cacciottolo.

Settima giornata di Eccellenza e il Faiano ospita il Castel San Giorgio. Al quarto d’ora locali già vantaggio. Punizione di Pepe, palla velenosa al centro, deviazione decisiva di Girardi e rete dell’1-0. Al 22’ ancora padroni di casa pericolosi. De Maio serve al centro Cacciottollo che sbaglia la mira da buona posizione. Al 26’ contropiede Faiano con Cacciottolo che si dirige verso l’area di rigore ma la conclusione è debole. Al 43’ ancora l’attaccante biancoverde viene fermato fallosamente in area di rigore. Palmieri di Avellino indica il dischetto ed è proprio Cacciottolo a trasformare il penalty per il raddoppio. Nella ripresa un errore in rinvio da parte del Castel San Giorgio permette a Pepe di tirare dalla distanza ma il portiere blocca la sfera. Al 68’ punizione pericolosa degli ospiti che colpiscono la traversa. All’83’ Irpino prova il tiro, il portiere non trattiene, ma Cacciottolo non riesce a deviare la palla in rete da buona posizione. Poco dopo tiro di Catalano che si infrange sul palo. Questa è l’ultima azione di una gara che regala un successo meritato al Faiano. Esce a testa alta il Castel San Giorgio che nella ripresa ha provato a pungere senza però colpire.